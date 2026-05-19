Şampiyon Fenerbahçe arsaVev, kupasını kaldırdı

Fenerbahçe ArsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi’nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

FENERBAHÇE ARSAVEV KUPASINI KALDIRDI

Kadın Futbol Süper Ligi’nde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe ArsaVev, 29’uncu hafta mücadelesinde Ünye Kadın Spor Kulübü’nü Chobani Stadyumu’nda konuk ettiği maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Kupa törenine kendi seçtikleri şarkılarla çıkan futbolcular ve teknik ekip büyük coşku yaşadı. Daha sonra ise kupa sevinci taraftarlarla paylaşıldı. Törenin ardından kadın futbol şube sorumlusu Ufuk Şansal, teknik direktör Gökhan Bozkaya ile futbolculardan Yağmur Uraz ve Ece Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

UFUK ŞANSAL: ''BU BİR BAŞLANGIÇ''

Bu başarının bir başlangıç olduğunu ve devamını getirmek istediklerini aktaran Fenerbahçe Kadın Futbol Şube Sorumlusu Ufuk Şansal, “Böylesine anlamlı bir günde böylesine bir atmosferde bu maçı oynamak, kupayı kaldırmak anlamlı ve gurur verici oldu. Kulüp tarihinde ilk şampiyonluğu kazanmış olduk. Yönetici olarak da bana nasip oldu. Rüya gibi. Bunları anlatacak kelime bulamıyorum şu anda. Umarım bundan sonraki senelerde de bu ligi domine ederiz. Bu bir başlangıç. Devamını da getireceğiz diye umut ediyorum” sözlerini sarf etti.

GÖKHAN BOZKAYA: ''EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM''

Başta futbolcuları olmak üzere emeği geçen herkesi kutlayan teknik direktör Gökhan Bozkaya, “Çok mutluyum, çok gururluyum. Başta oyuncularım olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Stadımızda kupayı kaldırmak bizi ekstra motive etti. Her şey güzeldi. Bu herkese nasip olmaz diye düşünüyorum. Çocukluk hayalimi hem futbolcu olarak hem hoca olarak ve ilk şampiyonluğu elde etmiş hoca olarak yaşamak gerçekten çok gurur verici” dedi.

YAĞMUR URAZ: ''LİGİ DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ''

Gelecek yıllarda da üst üste şampiyonluklarla ligi domine etmek istediklerini söyleyen Yağmur Uraz, “Kelimelerle anlatılacak bir duygu değil. Kariyerimin 10’uncu şampiyonluğu ama dün akşam yatağıma yattığımda inanılmaz farklı bir his; sanki uykuya dalamayacağım ya da bu his hiç bitmesin gibiydi. Tarif edemiyorum. Tabii ki diğer şampiyonluklarım da çok anlamlı, değerli ama iki senedir kıyısından döndüğümüz bir şampiyonluk olduğu için… Fenerbahçe armasına bir sözüm vardı. Kariyerimin sonlarına yaklaşıyorum. Saha içinde ve dışında elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu şampiyonluk benim için çok özeldi. Mabedimizde bu kupayı kaldırmamız camia için çok anlamlıydı. Bu şampiyonluk tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Bu sadece bir başlangıç. Ligi domine etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ECE TÜRKOĞLU: ''HAK ETTİK VE ONUN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ''

Ece Türkoğlu ise “Çok mutluyuz. Zaten bu günü bekliyorduk. Böyle bir atmosferde olduğu için de mutluyuz. Hak ettik ve onun sevincini yaşıyoruz. O yüzden ben takımdaki herkesle çok gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Büyük bir tarih yazdık. Umarım bunun devamı da gelecek” sözlerini kullandı.