Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni açıklamada bulundu. İran'a bugün saldırı gerçekleştirmeyi planladığını ancak 1 saat kala ertelediğini söyleyen Trump, "İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama henüz kararımı veremedim. Büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri saldırıyı son 1 saat kala ertelediğini açıkladı. Bölge ülkelerinin liderlerinden gelen ricalar üzerine diplomatik müzakerelere şans tanımak istediğini belirten Trump, operasyonu birkaç günlüğüne askıya aldığını duyurdu. Ancak Trump, İran'ın nükleer silah üretmeme şartını kabul etmemesi durumunda ordunun anında harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.

Trump şunları söyledi: "İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama henüz kararımı veremedim. Büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz."

Öte yandan Trump önceki gün yaptığı açıklamada; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderlerinin kendisinden saldırıyı durdurmasını talep ettiğini belirtmişti.

Trump açıklamasında şunları söylemişti: "Yarın İran'a saldırı düzenlememiz planlanıyordu. Katar Emiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, İran'a karşı planladığımız askeri saldırıyı erteleme talebinde bulundu.

Yarın İran'a planlanan saldırıyı gerçekleştirmeyeceğiz. Kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda, İran'a karşı anında tam kapsamlı ve büyük ölçekli· bir saldırıya hazır olmaları için orduya talimat verdim."

Turan Yiğittekin
