CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: CHP'liyim ve CHP'de Kalacağım

CHP'nin yeniden aday göstermediği Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ben CHP'li bir belediye başkanıyım ve CHP'liyim. Bundan sonra da CHP'li kalacağım. Birileri bizi bunun dışına itmek isteyebilir ancak inadına biz CHP'de kalmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bugün Bayraklı Havuz Kafe'de basın toplantısı düzenledi. Görevde bulunduğu 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği icraatları anlatan Sandal, şunları söyledi:

"5 yıldır Bayraklı'ya hizmet ediyoruz. Bu hizmetimiz sürecinde kafamızdaki tek şey kimseyi ötekileştirmeden ilçemizde yaşayan yurttaşlarımıza hizmet etmeyi asli görevimiz saydık.Bu konuda vicdanen rahatım. Tüm yurttaşlarımız herhangi bir ayrımcılığa kalmadan belediye hizmetlerinden eşit yararlanmıştır. Göreve geldiğimizde bu kentte biri yatağa aç giriyorsa koltuk bize haram olsun demiştik. Biz göreve zorlu şartlarda başladık. Göreve geldiğimde makam aracı satılmıştı. Deprem, ekonomik kriz ve borç stokumuzu düşündüğümüzde biz gecemizi gündüzümüze katarak Bayraklı için ne gerekiyorsak onu yaptık. Bunu yaparken temel kıstasımız, tasarruf etmek, harama el uzatmamak, kamu kaynaklarını vatandaşa doğru ulaştırmak.Bunu belediyemiz örnek olacak şekilde başarmıştır. Bayraklı'da bizi üzen kent kimliğinin oluşmamış olması. Yurttaşlarımız kendini Karşıyakalı, Bornovalı gibi görmesi bizi en çok inciten şeylerden bir. Bu kent İzmir'in kurulduğu kent. Bu kent Smyrna, Homeros… İzmir'in yıldızı olacak, kalbi olacak bu kentin yaşayanlarının kendisinin aidiyetlerini başka yerde olması bizi üzen şeylerden bir tanesi."

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZDÜK

Bayraklı da yaşanan kentsel dönüşüm sürecini bitirdiklerini belirten Başkan Sandal, "Diğer ana mesele kentsel dönüşümdü. Ben Bayraklı Belediyesi bürokratlarına gösterdiği çaba için teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemiye rağmen planlarını tamamladılar. Biz bir işi yaparken asla korkularımız, kaygılarımız ile hareket etmedik. Büyükşehir'in planları vatandaştan ilgi görmemiş ve tüm planları bize devretmişti. Biz bu işe gireceğimiz zaman 'bu işler büyük işler, bu işin altından kalkamazsınız' dediler ancak biz bu yetkiyi aldık ve işin altından kalktık. Bugün de yurttaşlarımız müteahhit firmalar ile anlaşmaya başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

Deprem sürecindeki yoğun çalışmalarına değinen Sandal, "Çadır sürecinin 1 ay sürdüğü başka hiçbir afet bölgesi yoktu. Bazen arkadaşlar diyor ki 'Sizin deprem diğer yerlerdeki depremlerden daha küçüktü. Evet can kaybı daha az olabilir ancak Manavkuyu, Mansuroğlu'nda, Osmangazi'de tüm yurttaşlarımız sokaktaydı. Bizim da asıl meselemiz o gece sokağa inen vatandaşın derdini çözebilmek. Can kaybımız bin de olsa 100'de olsa bizi bekleyen sorun tekti. Ancak bu süreci alnımızın akı ile pandemide olsak da çözümledik. Bu süreçte bize desteklerini sunan kamu, büyükşehir belediyelerine, STK'lara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

CHP'Lİ BİR BELEDİYE BAŞKANI VE CHP'LİYİM

Kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Sandal, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan burada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğinde toplantıyı terk ettik. Herkese gereken cevabı verdik. Vekillerimiz sustu, biz konuştuk. Bu mesele bu boyutu ile İzmirli yurttaşlarımızın takdirindedir. Bizim kamusal görevimiz var, bir de siyasal yanımız var. Ben CHP'li bir belediye başkanıyım ve CHP'liyim. Bundan sonra da CHP'li kalacağım. Birileri bizi bunun dışına itmek isteyebilir ancak inadına biz CHP'de kalmaya devam edeceğiz" dedi.

"İL BAŞKANI ASLANOĞLU GELMİŞ GEÇMİŞ EN DÜŞÜK PERFORMANSI GÖSTERDİ"

Aday gösterilmemesine tepki gösteren, CHP İzmir İl başkanı Şenol Aslanoğlu'nu eleştiren Sandal, "İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gelmiş geçmiş en düşük performansı gösteren il başkanıdır. Örgütün iradesine, İzmir'in iradesine sahip çıkamamıştır" dedi.