Adanalı kebapçı Kur'an kursu öğrencilerine kebap dağıttı
Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, bir Kur'an kursuna giderek öğrencilere Adana Kebap dağıttı. Korkmaz, öğrencilerle birlikte vakit geçirerek moral ve motivasyonlarını yükseltti.
Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Kur'an kursu öğrencilerine kebap dağıttı.
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, bir Kur'an kursuna giderek onlarca öğrenciye Adana Kebap dağıttı.
Korkmaz, öğrencilerin kebap yemesinin ardından onlarla birlikte vakit geçirdi. Çocukların moral ve motivasyonlarının yükseldiğini belirten Korkmaz, "Buradaki öğrenciler Kur'an-ı kerim okumayı ve dini bilgileri öğreniyorlar. Onların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Adana Kebap dağıttım. Elimden geldiğince Kur'an kurslarındaki öğrencilere kebap dağıtacağım" dedi. - ADANA