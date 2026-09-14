Adanalı dördüzlerin okul heyecanı

Adana'da Sabahat Sarıgül'ün 7 yıllık evlat hasretini sonlandıran 2'si erkek 2'si kız olan dördüzleri bugün okula başladı.

Adana'da yaşayan Sabahat Sarıgül'ün 7 yıl çektiği evlat hasreti 7 sene önce dördüzlerine hamile kalmasıyla sona erdi. Sarıgül, Hamza ve Yusuf adında 2 erkek, Sahra ve Zehra adında 2 kız bebek dünyaya getirdi.

Dördüzler merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Samet Özkan İlkokulu'nda eğitim hayatlarına ilk adımlarını attı. Aynı sınıfta okul sıralarına oturan kardeşlerin ilk gün heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

"Güzel, tatlı heyecanlar"

Çocuklarının okul hayatına başlamasıyla büyük mutluluk yaşayan Sabahat Sarıgül, "Çok heyecanlıyız. Onlar da benimle birlikte çok heyecanlı. Çok mutluluklar, inşallah vatana millete hayırlı olurlar. Bana çok yardımcı oluyorlar. Sabahları kalkınca kıyafetlerini giyip yataklarını topluyorlar. Çok zor bir süreç, anne olarak zorlanıyoruz ama güzel, tatlı heyecanlar. Maraton başladı" diye konuştu.

Hamza ve Sahra Şahin kardeşler ise okula başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Hamza, büyüyünce sağlık çalışanı olmak istediğini anlatırken, Sahra ise ressam olmak istediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı