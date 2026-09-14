Haberler

Adanalı dördüzlerin okul heyecanı

Adanalı dördüzlerin okul heyecanı
Güncelleme:
+50 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’da Sabahat Sarıgül’ün 7 yıllık evlat hasretini sonlandıran 2’si erkek 2’si kız olan dördüzleri bugün okula başladı.

Adana'da Sabahat Sarıgül'ün 7 yıllık evlat hasretini sonlandıran 2'si erkek 2'si kız olan dördüzleri bugün okula başladı.

Adana'da yaşayan Sabahat Sarıgül'ün 7 yıl çektiği evlat hasreti 7 sene önce dördüzlerine hamile kalmasıyla sona erdi. Sarıgül, Hamza ve Yusuf adında 2 erkek, Sahra ve Zehra adında 2 kız bebek dünyaya getirdi.

Dördüzler merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Samet Özkan İlkokulu'nda eğitim hayatlarına ilk adımlarını attı. Aynı sınıfta okul sıralarına oturan kardeşlerin ilk gün heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

"Güzel, tatlı heyecanlar"

Çocuklarının okul hayatına başlamasıyla büyük mutluluk yaşayan Sabahat Sarıgül, "Çok heyecanlıyız. Onlar da benimle birlikte çok heyecanlı. Çok mutluluklar, inşallah vatana millete hayırlı olurlar. Bana çok yardımcı oluyorlar. Sabahları kalkınca kıyafetlerini giyip yataklarını topluyorlar. Çok zor bir süreç, anne olarak zorlanıyoruz ama güzel, tatlı heyecanlar. Maraton başladı" diye konuştu.

Hamza ve Sahra Şahin kardeşler ise okula başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Hamza, büyüyünce sağlık çalışanı olmak istediğini anlatırken, Sahra ise ressam olmak istediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisinde sahada
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçağın iki lastiği patladı

İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar
'İkizler' suç örgütüne ikinci dalga operasyon! Aralarında avukat ve iş insanları da var

"İkizler" suç örgütüne ikinci dalga operasyon
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var