'Dünya Hafıza Şampiyonası'na Adanalı anne ile kızı damga vurdu

Adanalı anne ile kızı aldıkları hızlı okuma eğitiminin ardından Vietnam'da düzenlenen '34. Dünya Hafıza Şampiyonası'na katıldı. Anne, kendi kategorisinde dünya 3'üncüsü, kızı ise dünya 1'incisi oldu.

Adana'da sınıf öğretmeni olan Buket Ayhan 6 sene önce hızlı okuma eğitimi aldı. 3 sene önce de kızı Ayşin Irmak'a (12) hızlı okuma eğitimi aldıran anne Ayhan, bu süreçte kızıyla birlikte sürekli pratik yaptı. Anne ve kız, geçtiğimiz aylarda 12-14 Aralık tarihleri varasında Vietnam'da '34. Dünya Hafıza Şampiyonası'nın düzenleneceğini öğrendi. Bunun üzerine anne-kız, yarışmaya kayıt yaptırıp Vietnam'a gitti. 12-14 Aralık'ta düzenlenen yarışmalarda anne Ayhan, yetişkin kategorisinde dünya 3.'sü, Ayşin Irmak Ayhan ise 12 yaş altı kategorisinde dünya 1.'si oldu.

"Bayrağımızı kızımla birlikte dalgalandırdım"

İhlas Haber Ajansı muhabirlerine konuşan anne Buket Ayhan, Vietnam'da Türk bayrağını dalgalandırdıkları için gururlu olduklarını belirterek, "Yarışma süreci çok güzeldi. Güzel bir dereceyle ülkemize döndük. Vietnam'da Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Ülkemizden sadece Ayşin ve ben gittik. Ne yazık ki sadece ülkemizden 2 katılımcı vardı. Kızım çocuk kategorisinde dünya birincisi, ben de yetişkin kategorisinde dünya üçüncüsü oldum" ifadelerini kullandı.

Kendi başarısını kızının fotoğrafını çekerken duyduğunu anlatan Ayhan, "Kızımı çekerken anons edildim ve dünya üçüncüsü olduğumu öğrendim. O an bayrağımı alıp apar topar sahneye koştum. Bronz madalyamı aldım ve bayrağımızı kızımla birlikte dalgalandırdım" dedi.

"Annemin sonucuna şaşırdım"

Vietnam'da düzenlenen yarışmaya hep katılmak istediğini anlatan Ayşin Irmak ise, "Yaz tatilinden bu yana hep sosyal medyada karşıma Vietnam'da düzenlenecek yarışmanın görselleri çıkıyordu. Ben neden katılmıyorum diye düşündüm ve aileme durumu anlattım. Annem ile birlikte yarışmaya katıldık. Benim sonucum beni şaşırtmadı çünkü bekliyordum böyle bir derece, yapabileceğime inanıyordum. Annemin sonucuna şaşırdım" diye konuştu.

"Hızlı okumadan sonra hayatım değişti"

Hızlı okuma sayesinde artık derslerine daha fazla konsantre olduğunu ve vaktinin kendisine kaldığını belirten Ayhan, "Bir kere yapmışken bırakmak istemiyorum ve yeniden yarışmalara katılmak istiyorum. Eskiden sınavları yetiştiremezken artık vaktim kalıyor. Hatta üstüne kontrol edebilecek vaktim de kalıyor. Herkes bu eğitimi almalı, çünkü hızlı okumadan sonra gerçekten benim hayatım çok değişti. Kitap okumayı sevmiyorsanız aslında aldığınız kitap türleriyle de alakalı olabilir. Sevdiğiniz kitap türlerine yoğunlaştığınızda gerçekten okumayı sevebilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA