Adana yerel: Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonu 'Parkta Güzel Bir Gün' ile Açtı

Adana bölgesinden gelen habere göre Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) yeni sezonda perdelerini, Adanalı ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk’un yönettiği “Parkta Güzel Bir Gün” adlı oyunla açtı.

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) yeni sezonda perdelerini, Adanalı ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk'un yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" adlı oyunla açtı.

SBŞT, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ilk gösterimi gerçekleştirilen, Adanalı tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk'un yönetmenliğini üstlendiği "Parkta Güzel Bir Gün" adlı oyunla yeni sezona 'merhaba' dedi.

NUR SÜRER, TAMER LEVENT VE RIZA AKIN YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Akif Kemal Akay'ın Sivas'ta yapılan belediye başkanları toplantısında olduğu için katılamadığı ilk gösterimde, Adanalı ünlü oyuncu Rıza Akın, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Tamer Levent ile Türk sinemasının usta oyuncularından Nur Sürer ve belediye bürokratları oyunu izleyenler arasında yer aldı.

POLİTİK KARARLARIN NEDEN OLDUĞU TRAJİKOMİK OLAYLAR

Yönetmenliğini Caner Cindoruk'un yaptığı, yönetmen yardımcılıklarını Veysel Sadak ile SBŞT Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli'nin, dekor ve kostümlerini Yusuf İnan Güneş, ışık ve efektlerini ise Akay Tonguç'un üstlendiği oyunun reji asistanlığını ise Süleyman Söylemez yapıyor.

Mehmet Kara, Taner Cindoruk ve Merve Konuk'un oynadığı, sınır, insan, aidiyet ve özgürlük konularının komedi diliyle ele alındığı tek perdelik oyunda, politik kararların neden olduğu trajikomik olaylar çarpıcı bir dille izleyicilere aktarılıyor.

CİNDORUK: "DOĞUP, BÜYÜDÜM YERDE OYUN YÖNETMEK ONUR VERİCİ"

İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan oyunun sonunda konuşan Caner Cindoruk, "Ben burada doğdum büyüdüm. Bu kurumda yetiştim. Yaklaşık 12 yıl Seyhan Belediyesi'nde çalıştım. Burada doğdum büyüdüm, tiyatroyu burada öğrenmeye çalıştım. BU vesileyle de kendi doğduğum, büyüdüğüm yerde oyun yönetmek, ağabeylerimin içinde bir oyun yönetiyor olmak benim için çok büyük onur verici bir durum. Herkese teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki aramızdasınız. Sağ olun, var olun" dedi.

LEVENT: "YOLUNUZ AÇIK OLSUN"

Usta sanatçı Tamer Levent ise "Bir sınır meselesiyle güncel şeyleri anlattınız. Tebrik ediyorum. Çok coşkulu bir prömiyer oldu. Yolunuz açık olsun. Tebrik ederim" diye konuştu.

HER CUMA, SAAT 20.00'DE, ÜCRETSİZ

Oyun her Cuma, saat 20.00'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverler için ücretsiz olarak sahnelenecek.