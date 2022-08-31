Adana yerel haberleri | Seyhan Belediyesi'nin Satranç Takımı Başkan Akay'ı Ziyaret Etti Yerel Haberler Adana yerel haberi | Türkiye Satranç 2. Ligi’nden 1. Lig’e yükselen Seyhan Belediyespor Kulübü satranç takımı, şampiyonluk kupasıyla birlikte Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret ederek, desteğinden dolayı teşekkür etti. Türkiye Satranç 2. Ligi'nden 1. Lig'e yükselen Seyhan Belediyespor Kulübü satranç takımı, şampiyonluk kupasıyla birlikte Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek, desteğinden dolayı teşekkür etti. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ziyarette, "Verilen desteğin karşılığının başarı olarak dönmesi önemli. Satrancın çok önemli faydaları bulunuyor. 1. Lig'de kentimizi en iyi şekilde temsil edebilmeleri adına imkanlarımız dahilinde desteğimizi esirgemeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Başarıda emeği geçen hocamızı ve sporcularımızı canı gönülden kutluyorum" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Seyhan Belediyespor Akif Kemal Akay Türkiye Seyhan Yerel Haberler

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