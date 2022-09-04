Adana yerel haberi | Seyhan Sanat Evi'nde Kadın Emeği Sanata Dönüşüyor

Adana yerel haberi | Seyhan Belediyesi, bünyesinde hizmet veren ‘Seyhan Sanat Evi’ ile kadın emeğinin sanat eserlerine dönüşmesini sağlıyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Seyhan Sanat Evi’nin kısa sürede amacına ulaştığını görmek gerçekten de bizi çok mutlu ediyor. Bugün güzel sanatlar fakültelerinden öğrenciler, staj yapmak için Sanat Evi’mize geliyor. Burada meslek edinip kendi atölyesini açan kursiyerlerimiz dahi var" dedi.

Seyhan Belediyesi, bünyesinde hizmet veren ' Seyhan Sanat Evi' ile kadın emeğinin sanat eserlerine dönüşmesini sağlıyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Seyhan Sanat Evi'nin kısa sürede amacına ulaştığını görmek gerçekten de bizi çok mutlu ediyor. Bugün güzel sanatlar fakültelerinden öğrenciler, staj yapmak için Sanat Evi'mize geliyor. Burada meslek edinip kendi atölyesini açan kursiyerlerimiz dahi var" dedi.

Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesislerinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmete giren Seyhan Sanat Evi'nde, yurttaşlara meslek edindirme amacıyla cam füzyon, seramik, porselen, el sanatları, çini, ahşap oymacılığı, ahşap boyama, kağıt rölyef, alevde cam yapımı gibi kurslar veriliyor.

SEKİZ AYDA 600 KİŞİ MESLEK SAHİBİ OLDU

Kurslar, tüm branşlarda hafta içinde sabah ve öğle olmak üzere günde iki grup halinde, hafta sonunda ise sadece seramik branşında veriliyor. Tatil dönemlerinde çocuklara yönelik atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği Seyhan Sanat Evi, açıldığı ocak ayından bu yana geçen 8 aylık sürede büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 600 yurttaşa meslek edindirdi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla hizmete giren Sanat Evi, Dikimevi, Kompost Üretim Tesisi ve SEYTİM gibi Seyhan Belediyesi'nin gurur kaynağı hizmetlerinden biri haline geldi.

MALZEMELER SEYHAN'DAN ÜRETİM KADINLARDAN

Kurslarda kullanılan malzemeler Seyhan Belediyesi tarafından karşılanırken emekçi kadınların el emeği ile ürettiği benzersiz ürünler, özel günlerde, AVM'lerde ve Seyhan Belediyesi'nin kurduğu stantlarda vatandaşlarla buluşturuluyor. Ürünler ayrıca Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi aracılığıyla da online satış platformlarında ve çeşitli etkinliklerde halka sunuluyor. Seyhan Sanat Evi'nde aldıkları eğitimle kadınlar emeklerini üretime dönüştürürken aile bütçelerine ve ekonomiye de katkıda bulunuyorlar.

KENDİ ATÖLYESİNİ AÇAN KURSİYERLER VAR

Sanat Evi'ndeki ahşap oymacılığı kurslarına devam eden Başkan Akay, Sanat Evi'nin meslek edindirme amacının dışına çıkıp, üretimi sanata dönüştüren bir niteliğe bürünmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Akay, "Seyhan Sanat Evi'nin kısa sürede amacına ulaştığını görmek gerçekten de bizi çok mutlu ediyor. Bugün güzel sanatlar fakültelerinden öğrenciler, staj yapmak için Sanat Evi'mize geliyor. Burada meslek edinip kendi atölyesini açan kursiyerlerimiz dahi var. Kadın emeğini yüceltme, görünür hale getirme hedefine kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.