Adana yerel haberi | 2. Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu'nda Tema; Yer Demir Gök Bakır Yerel Haberler Adana gelişmesine göre Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 2. Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu “Yer Demir Gök Bakır” temasıyla başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 2. Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu "Yer Demir Gök Bakır" temasıyla başladı. 10 ülkeden 13 sanatçının katıldığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen sempozyuma sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Sanat yönetmenliğini Giulo Menossi'nin yaptığı sempozyum 19 Eylül - 3 Ekim arası 75. yıl sanat Galerisi'nde düzenleniyor. Sempozyumda yapılan eserler, şehrin kamusal mirası haline gelecek ve türünün eşsiz mozaik eserlerinden oluşan bir koleksiyonun parçası olacak. İtalya, ABD, İran, Türkiye, İsrail, Arjantin, Kolombiya, Avusturya, Belçika ve Brezilya gibi ülkelerin çağdaş eserleri de bu sempozyumda üretilecek. 3 EKİM'DE SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK Mozaik Sempozyumunda yapılan eserler 3 Ekim Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuaye Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kaynak: ANKA / Yerel Adana Büyükşehir Belediyesi Yer Demir Gök Bakır Adana Yerel Haberler

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