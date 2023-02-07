Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedeler askeri uçakla Ankara'ya getirildi
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Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlar, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi.
Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlar, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla Ankara'ya getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel