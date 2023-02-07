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Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedeler askeri uçakla Ankara'ya getirildi

Yerel Haberler

Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedeler askeri uçakla Ankara'ya getirildi

Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlar, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi.

Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlar, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla Ankara'ya getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Ankara Adana Yerel Haberler

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