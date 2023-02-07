Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedeler askeri uçakla Ankara'ya getirildi Yerel Haberler Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlar, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi. Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlar, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla Ankara'ya getirildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Malatya Ankara Adana Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Adana ve Malatya'dan tahliye edilen depremzedeler askeri uçakla Ankara'ya getirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.