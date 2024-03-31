Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Seçimde 9 farklı hadise yaşandı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sıra bekledikten sonra oyunu kullandı. Köşger, "Pusula yırtma, pusulanın fotoğrafını çekme ve oy kullanama birden fazla kişi girmesi gibi 9 farklı hadise var" dedi.

Vali Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte Gazi Ortaokuluna oy kullanmak için geldi. Vatandaşlar oy kullanmak için yoğun ilgi gösterince Köşger, eşiyle birlikte bir süre sıra beklemek zorunda kaldı. Vali Köşger, sırası gelince oyunu kullandı. Köşger, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Adana'da demokrasi şöleni havasında seçimin gerçekleştiğini dile getirdi. Köşger, "Seçime vatandaşlarımız yoğun bir ilgi alaka gösteriyorlar. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği için epeyce bir sıra beklemek zorunda kaldık. Sabah saat 08.00 itibariyle Adana'da 5 bin 164 sandıkta oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde başladı. Şu ana kadar herhangi bir ciddi bir hadise olmaksızın dediğim gibi bir de demokrasi şöleni havasında seçimi devam ettiriyoruz. Akşam 17.00 itibariyle inşallah sorunsuz bir şekilde 1 milyon 629 bin 959 kişi oy kullanmış olacak" dedi.

"Şuan kadar 9 farklı olay meydana geldi"

Vali Köşger, "Seçim suçların çerçevesinde işte pusulayı yırtma, pusulanın fotoğrafını çekme, oy kullanmaya birden fazla kişi girmesi gibi 9 farklı hadise var. Onun dışında bir hadisemiz de yok şuana kadar. Gayet bir demokratik olumluluk içinde gerçekleşiyor" diye konuştu. - ADANA