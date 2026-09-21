Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, 112'ye ihbar ulaşmadı

Adana Valiliği'nde yapılan açıklamada 5.0 büyüklükteki Saimbeyli depreminde olumsuz bir durum yaşanmadığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Saimbeyli ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında; an itibarıyla, olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı