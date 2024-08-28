Adana'nın Feke ilçesinde kadınlar kışlık ekmeklerini imece usulü hazırlıyor.

Feke'nin Gaffaruşağı Mahallesi'nde göç öncesi köylerde sırayla ve imece usulü kışlık yufka ekmeklerini hazırlamak için sabah ezanında bir araya gelen kadınlar, gün boyu ateşin karşısında ekmek yapıyor.

Elif Kindan her yıl yayla göçü öncesi bir araya gelerek kışlık ekmeklerini hazırladıklarını kaydederek, "Sabah namazında ekmek mesaisi başlıyor. Akşama kadar süren bir mesai oluyor. Köyde kadınlarımız çocuklarımızı okutmak için şehir merkezlerine gitti. Yazın yaylada oluyorlar. Kışlık göç öncesi bizlerde imece usulü yufka ekmeklerimizi hazırlıyoruz" dedi.

Köylerde imece usulü ekmek yapımının sürdüğünü kaydeden Ayşe Ersin ise dayanışma içinde her kadının sırayla kışlık ekmeklerini hazırladığını kaydetti.

Adana sıcağı ile birlikte ocak başında zorlu bir mesai olduğunu söyleyen Nejla Kayboz da göç öncesi mahallede sırayla ekmek yaptıklarını söyledi. - ADANA