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Adana Kozan'da damadın arkadaşı düğünde gelin ve damada süslenmiş keçi hediye etti

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Adana Kozan'da damadın arkadaşı düğünde gelin ve damada süslenmiş keçi hediye etti
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Adana Kozan'da düğünde damadın eti çok sevdiğini bilen arkadaşı, salona süslenmiş bir keçi getirerek gelin ve damada hediye etti. Keçiyi eve götüren çift, hayvanı beslemeye başlarken davetliler kısa süreli şok yaşadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde damadın eti çok sevdiğini bilen arkadaşı, düğünde çifte keçi hediye etti. Çift, keçiyi evlerinde beslemeye başladı.

Kozan'da yaşayan Cennet Kayadelen ile Kemal Karaköse'nin düğününde takı merasimi sırasında damadın arkadaşı İlyas Beydilli salona süslenmiş bir keçiyle gelerek keçiyi çifte hediye etti. Keçinin salona getirilmesiyle birlikte gelin ve damat başta olmak üzere davetliler kısa süreli şok yaşadı.

Düğün sonrası keçiyi evlerine götüren çift, onu beslemeye de başladı.

"Eti çok seviyorum ama eşimi daha çok seviyorum"

Arkadaşının hediyesinin farklı olduğunu belirten Kemal Karaköse, "25 yıllık dostluğumuz var. Böyle bir hediye beklemiyorduk, gerçekten ilginç oldu. İlyas sayesinde 'mangala çağırmıyorsun' diyen bütün arkadaşlarımı da çağıracağım. Eti çok seviyorum ama eşimi daha çok seviyorum" dedi.

"Yedikçe beni hatırlasın"

Damadın et ve mangal sevgisini bildiğini anlatan İlyas Beydilli ise, "Adanalılar mangalı ve eti çok sever. Değişik bir hediye olsun diye böyle bir hediye almak istedim. Kemal kardeşim her hafta sonu mangal partisi yapar. Bende 'En iyisi keçiyi alayım, beni çağırsın' dedim. Böyle ilginç bir hediye oldu. Yedikçe beni hatırlasın" diye konuştu.

"Her yanı süslü geldi, herkes telefona sarıldı"

Düğününde yaşanan keçi hediyesinin beklenmedik bir hediye olduğunu ifade eden Cennet Kayadelen Karaköse ise, "Düğünümüzde çok farklı bir hatıra oldu. Her yanı süslü geldi. Herkes hemen telefonuna sarıldı, bir anda gündem oldu. Düğün ertesi röportaj yapmak bile ilginç. Eşim çok mutlu oldu. Eti aşırı çok seviyor, pilav ve yemeklerde her şeyi etle yer. Düğünümüzde ilginç ve güzel bir hatıra oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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