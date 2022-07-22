Adana haberleri! Çukurova Belediyesi Mola Evi'nde Yaz Kursları Başladı

Çukurova Belediyesi'nin Mola Evi, sanata meraklı çocuklara da yaz kursları kapsamında kapılarını açtı. Resim sanatını sevdirmek ve geleceğin ressamlarını çizmek için açılan kursa çocukların ilgisi yoğun oldu. Tesisler Müdürlüğü tarafından açılan resim kursunda küçük sanatçı adayları, hem eğlenceli saatler yaşarken, hem de yeteneklerini keşfediyor.

Çukurova Belediyesi Yaz Kursları başladı. Çukurova Belediyesi'nin Mola Evi, bakım ve yaşam yükü oldukça ağır olan özel çocuklar için özel olarak hazırlanan, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle kişisel gelişimine katkıda bulunup, güzel zaman geçirmesine olanak veren ve sadece bu çocuklara değil, ailelerini de düşünerek birkaç saatliğine de olsa kişisel işlerini yapmalarına olanak sağlamak için hizmet veriyor.

Yaz tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen çocuklar için açılan resim kursuna miniklerin ilgisi büyük oldu. Karakalem, animasyon boyama teknikleri, yağlı boya ve çizim çalışmaları hakkında eğitimlerin verildiği kursta, uygulamalı olarak da çocuklara resmin incelikleri anlatılıyor. İki ay boyunca verilecek bu sanat etkinliğine 7 ile 14 yaş arasındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Kursa katılan minikler, resme karşı duydukları ilgiyi şimdi pratiğe dökmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e bu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Resim kursunun içeriği hakkında bilgi veren resim öğretmeni Ceren Uslu, sanatın birleştirici ve yaratıcı gücüyle çocuklara resmi sevdirmeye çalıştıklarını anlatarak, çocukların hayallerini nasıl çizeceklerini öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaz tatillerini etkili ve eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını söyleyerek, sanatın her alanından spora, hobi etkinliklerinden sosyal becerilere kadar onlarca branşta kurslar açtıklarını söyledi. Tüm Çukurovalıları ücretsiz eğitimlere davet eden Çetin, çocuk ve yetişkinler için açılan kurslara ilginin yoğun olmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

ANKA / Yerel