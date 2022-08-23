Adana haberi | Adanalı kebapçı, Kur'an kursu öğrencilerine kebap dağıttı Yerel Haberler Adana haberler... Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Kur'an kursu öğrencilerine kebap dağıttı. Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Kur'an kursu öğrencilerine kebap dağıttı. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir Kur'an kursuna giderek yaklaşık 20 öğrenciye Adana Kebap dağıttı. Korkmaz, öğrencilerin kebap yemesinin ardından onlarla birlikte vakit geçirdi. Çocukların moral ve motivasyonlarının yükseldiğini belirten Korkmaz, "Buradaki öğrenciler Kur'an-ı kerim okumayı ve dini bilgileri öğreniyorlar. Onların moral ve motivasyonlarını yükseltmek için Adana Kebap dağıttım. Elimden geldiğince Kur'an kurslarındaki öğrencilere kebap dağıtacağım" dedi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Gürselpaşa Mahallesi Cihangir Seyhan Adana Yerel Haberler

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