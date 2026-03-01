Adana'dan öğrenim için geldiği Rize'yi renklendiriyor

Adana'dan üniversite öğrenimi için geldiği Rize'de kalan Resim-İş Öğretmeni, öğrenim gördüğü süre içerisinde şehirde gördüğü objeleri sanatla birleştirerek boş duvarlara duygu katıyor.

Adana'dan öğrenim için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'ne gelen ve buradan da mezun Gamze Şehitoğlu, okuduğu şehirde kalmayı tercih etti. Şehitoğlu öğrenim gördüğü günlerde Rize'de hafızasına kazdığı objelerle sokakları renklendirmeye başladı. Boş duvarlara çizdiği resimler ile dikkat çeken Şehitoğlu, Rize'nin sembolik objeleriyle sanatı bir araya getirerek ortaya çıkan tabloya hayran bıraktı. Son olarak Rize'nin Pazar ilçesinde bir etkinlik alanının duvarını yine Rize'nin çayı, serenderi, kırmızı benekli alabalığı ile Şehitoğlu Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosuyla birleştirerek renklendirdi. Resim-İş Öğretmenliği mezunu Şehitoğlu böylelikle boş duvarlara renklendirerek duyguya kavuşturdu.

Öğrencilik döneminde arkadaşları ve öğretmenleriyle başladığı duvarları renklendirme sanatına mezun olduktan sonra da devam ettiğini ifade eden Şehitoğlu "Aktif bir öğrencilik sürecim oldu. Bir sürü çizgim etkinliklerinin içerisindeydim. Buda benim tecrübe kazanmama sebep oldu ve mezun olduktan sonra da bireysel çalışmalara başladım. Yavaş yavaş ta bu işleri devam ettirmeye çalışıyorum. Gerçekten işini seven biri için zaman akıp gidiyor. Çizimi çok seviyorum ve bir aşkla yapıyorum. Bu işi yaparken çok mutluyum ve mutluluğumu da duvarlara yansıttığımı düşünüyorum" dedi.

Pazar ilçesinde çizdiği Van Gogh'un yıldızlı gece tablosuyla Rize'nin figürlerinin buluştuğu eser hakkında da konuşan Şehitoğlu, aldığı tepkilerden çok mutlu olduğunu dile getirerek "Çay bardağı, kırmızı benekli alabalık, Rize'ye özgü ahşap evler olarak bilinen serender ile farklı bir detay olan Van Gogh'un Yıldızlı Gece isimli tablosundan uyarlama yaptım. Bu figürlerin hepsini bir arada düşünmek insana biraz zor geliyor ama görünce insanların çok fazla dikkatini çekiyor. Çünkü bir çay bardağı ile Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunun bir karede olması insanlar açısından ilgi çekici oluyor ve beğeniliyor. O nedenle aldığım tepkilerden de çok mutluyum" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı