Adana'daki, 'Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına Etkinlikleri' Sona Erdi

ÇUKUROVA, ADANA (ANKA) -

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı'nın birlikte düzenlediği "Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına" etkinlikleri 13 Mayıs Cuma günü yapılan bir dizi etkinlikle sona erdi.

15 Mart'ta Feridun Andaç'ın moderatörlüğünü üstlendiği; Buket Uzuner, Latife Tekin ve Cihan Erdönmez'in konuşmacı olarak katıldığı "Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına" başlıklı panelle başlayan etkinlikler; 13 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen sertifika töreni, sergi açılışı ve Kardeş Türküler Konseri ile tamamlandı.

ATÖLYELERE KATILANLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Kapanış günü etkinliklerinin ilki Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan sertifika töreni oldu. 15 Mart'tan bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesi, Konservatuarı ve Gençlik Merkezi'nde devam eden Kısa Film, Fotoğraf, Drama, Resim ve Grafik Tasarımı atölyelerine katılan gençlerin sertifika töreni geniş katılım ile gerçekleşti.

KISA FİLM GÖSTERİMİ

Tören öncesinde, Fotoğraf Atölyesinin ile Resim Atölyesinin hazırladığı sunumlar ve Kısa Film Atölyesinin çektiği "Ağacın Gölgesinde" isimli kısa filmin gösterimi yapıldı. Proje kapsamında, özel gösterim bölümünde Adana Koleji öğrencilerinin çektiği "Efsanenin İzinde" kısa filmi izleyicilerle buluştu.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban'ın da katıldığı törende, atölyelere katılan gençlere sertifikaları eğitmenleri tarafından verildi.

Sertifika töreninin ardından Fotoğraf Atölyesi, Grafik Tasarım Atölyesi ve Resim Atölyesine katılan öğrencilerin eserlerinden hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

KARDEŞ TÜRKÜLER KONSERİ

"Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına" etkinlikleri aynı gün akşam 20: 00'de Merkez Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen Kardeş Türküler konseri ile sona erdi. Kardeş Türküler; Yaşar Kemal için hazırladığı 90 dakikalık "Bin Bir Çiçekli Bahçe" konserinde; bozlaklar, stranlar, halaylar, horonlar, şarkılar ve büyük ustanın kaleminden örnek anlatılarla büyük usta anıldı.