Haberler

Adana'da yağışta oğlunun mezarı çöken anne gözyaşlarına boğuldu

Adana'da yağışta oğlunun mezarı çöken anne gözyaşlarına boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da etkili olan yağışlar sonucu bir mezarın çökmesi, hayatını kaybeden 21 yaşındaki Sinan Elma'nın annesini derinden üzdü. Gözyaşları içinde oğlunun mezarını düzeltmeye çalışan anne, yaşadığı acıyı dile getirdi.

Adana'da 2023 yılında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin mezarı, etkili olan yağışların ardından çöktü. Oğlunun mezarını o halde gören anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Cuma günü etkili olan ve metrekareye 138 kilogram yağış düştüğü Adana'da Buruk Mezarlığı yanındaki derenin taşması sonucu kabirler sular altında kaldı. Suların çekilmesinin ardından ise bazı mezarlar çöktü. Aileler ise mezarlığa gelerek tepki gösterdi. Bunlardan biri de 25 Haziran 2023 tarihinde Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Sinan Elma'nın annesi Elif Elma (59) ve akrabaları oldu. Mezarlıkların çöktüğünü duyunca kabre gelen anne gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Mezarın çöktüğünü gören anne bir yandan mezarı düzeltmeye çalışırken bir taraftan da büyük üzüntü yaşadı.

"Mezarın bu hale geldiğini görünce yıkıldım"

Gözyaşları içinde konuşan anne Elma, "Kurban olurum Sinan'ım. Gençliğine kurban olurum. Benim çocuğum daha 21 yaşındaydı. Oğlumun mezarına her gün geliyordum. Mezarının bu hale geldiğini görünce yıkıldım. O gün mahallede kavga vardı, oğlumun olayla hiçbir ilgisi yoktu. Yok yere vurdular" diyerek feryat etti.

Yaşanan olay çevredeki vatandaşları da duygulandırdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı