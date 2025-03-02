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Adana'da 'Sosyal Market' Projesi Açıldı

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Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi bireylere destek sağlamak ve topluma kazandırmayı amaçlayan 'Sosyal Market' projesini hayata geçirdi. Projenin açılışı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, hükümlü ve yükümlülerin topluma kazandırılmasını desteklemek, sosyal yardımlara erişimini kolaylaştırmak ve ihtiyaç sahibi bireylere destek sağlamak amacıyla Kızılay başta olmak üzrere çeşitli kurum ve kuruluşların desteği ile "Sosyal Market" projesini hayata geçirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ın Adana ziyareti kapsamında, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde açılan Sosyal Market'in açılış töreni de düzenlendi.

Törene; Kızılay I. Genel Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Genel Müdür Yardımcısı Çelebi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Daire Başkanları Mustafa Burak Açoğlu ve Alperen Öztürk, Tetkik Hakimleri Canan Karaaslan ve Kaan Yalçın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taşkın Çörekli, Cumhuriyet Savcıları Osman İlkutli ve İrfan Alper ile Kızılay Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak katıldı.

Açılış töreni öncesinde Adana Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci tarafından, müdürlüğün faaliyetleri, yeni oluşturulan uzaktan eğitim sınıfı, atölyelerde üretilen ürünler, çocuk hizmetleri bürosu ve serbest zaman etkinlik alanı tanıtıldı. Açılışın ardından heyet, Sosyal Market'i gezerek içerikte yer alan ürünleri inceledi.

Sosyal Market projesi ile yükümlülerin topluma kazandırılması, ihtiyaç sahibi ailelere destek olunması ve sosyal yardımlaşmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. Projeye katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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