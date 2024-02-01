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Adana'da sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

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Adana'da bir kişi sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Demir sokak yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyünce şüpheliler Demir'i, tabanca ile sırtından ve kolundan vurdu. Demir, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren kişileri yakalama çalışması başlattı.

Adana'da sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

ADANA - Adana'da bir kişi sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Demir sokak yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyünce şüpheliler Demir'i, tabanca ile sırtından ve kolundan vurdu. Demir, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişileri yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dağlıoğlu Mahallesi Seyhan Adana Ömer Olay Güvenlik Adana Cinayet Suç 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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