Adanalılar eşeklerin sahibini arıyor

ADANA (İHA) – Adana'da sokaklarda sahipsiz şekilde koşuşturan 2 eşek, vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı. Sahibi bulunamayan eşeklerin yem ve su ihtiyaçları karşılanırken, eşekleri bulan Hasan Aktürk, "Sahipsiz şekilde koşuyorlardı, biz de yakalayıp bağladık. Yemini, suyunu veriyoruz. Sahiplendik, sahiplerine teslim etmek için" dedi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede başıboş şekilde koşan 2 eşeği fark eden Hasan Aktürk, hayvanların çevredeki vatandaşlara veya trafiğe zarar vermemesi için harekete geçti. Eşekleri yakalayarak güvenli bir alana bağlayan Aktürk, hayvanların bakımını üstlendi.

Eşeklerin sahibinin bulunmasını beklediklerini belirten Hasan Aktürk, "Damda kuş uçururken 2 eşeğin sahipsiz şekilde koştuğunu gördüm. İnsanlar zarar görmesin diye yakaladık. Yemini ve suyunu veriyoruz. Mümkünse sahipleri gelsin teslim edelim. Aç ve susuz kalmasınlar diye Allah rızası için sahip çıktık. Amacımız sahiplerine sağ salim teslim etmek" dedi.

Mahalle sakinleri de eşeklerin bir an önce sahiplerine ulaşmasını isterken, hayvanların bakımının geçici olarak vatandaşlar tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı