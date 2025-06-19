Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 6 Kişi Gözaltında

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Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına sebep oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Adana'da orman yangını kontrol altında: 6 gözaltı

ADANA - Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına sebep oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Fadıl Mahallesi'nde yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, itfaiye ve emniyete bağlı TOMA araçları da destek verdi.

Alevlere 12 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da yoğun söndürme çalışmaları yürütüldü. Uzun süren çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada yangının çıkışına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Yerel
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