Adana'da ara tatile giren öğrenciler okul bahçesinde bayramlaştı

Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlkokulu'nda, 1.100 öğrenci ara tatil öncesi öğretmenleriyle birlikte bayramlaştı. Etkinlikte milli ve kültürel değerlerin öğrencilere aktarıldığı, arkadaşlık ve kardeşlik duygusunun ön planda olduğu bir program gerçekleştirildi.

ADANA (İHA) – Adana'da bin 100 öğrenci ara tatil öncesi arkadaşları ve öğretmenleriyle bayramlaştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ve yaklaşık bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü Halit Dağlı İlkokulu'nda ara tatil öncesinde öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde bir araya gelerek bayramlaştı. İlçede örnek bir etkinliğe imza atan okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin milli ve kültürel değerleri yaşayarak öğrenmesi amacıyla bayramlaşma programı düzenledi. Okul kapısında arkadaşlarını kolonya ve şeker ikram ederek karşılayan öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde bayramlaştı. Öğrencilerin söylediği bayram şarkıları ve oyunlar etkinliğe renkli görüntüler kattı.

Okul Müdürü Seyban Karaköse, milli ve kültürel değerleri öğrencilere aktarmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin Ramazan ayının ve bayramın coşkusunu yaşaması için eğitimcilerimizle birlikte böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Küs olan öğrencilerin barışması, kardeşlik ve bayramlaşma duygusunun okulumuza yayılması bizleri çok mutlu etti" dedi. Öğrencilerden Asel Dila Durmuş ise küs olduğu arkadaşıyla barıştığını belirterek, bayramlaşma programı sayesinde çok mutlu olduğunu söyledi. Ayşe Beren Çelikten de okulda Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek, küs olduğu arkadaşına şeker verip barıştığını dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
