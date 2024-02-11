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Adana'da kışın ortasında bahar havası

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Adana'da Şubat ayında termometreler 21 dereceyi gösterdi. Kış ortasında kentte bahar havası yaşandı.

Adana'da kışın ortasında bahar havası

ADANA - Adana'da Şubat ayında termometreler 21 dereceyi gösterdi. Kış ortasında kentte bahar havası yaşandı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava devam ederken Adana'da Şubat ayında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 19 derece ölçüldü. Kentteki park ve bahçelerdeki termometreler ise 21 dereceyi gösterdi. Kış ortasında baharın yaşandığı Adana'da vatandaşlar parklara akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte parkta oyunlar oynadı, hayvanları besledi. Yaşlı vatandaşlar da banklara oturup sohbet ederek vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise spor yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

Abdülkadir İlhan isimli vatandaş havaların sıcak olmasından memnun olduğunu belirterek, "Şuan havalar iyi, memnunuz. Tabii iklim değişikliği nedeniyle fark ediyor. Bu zamanda böyle bir sıcaklık bulmak mükemmel, Şubat ayında da böyle bir havada güneşlenmek ve güneşin tadını çıkarmak iyidir. Burada arkadaşlarla oturup sohbet ediyoruz" dedi.

Köpeğiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkaran Edip Şenbol, " Adana'da bahar havası var şu anda. İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da hava çok soğuk. Ama biz burada bahar havası yaşıyoruz. Adana bu yönden şanslı, çok mutluyuz. Parka köpeğimi günde iki defa gezdirmeye getiriyorum, günlük rutin işim. Diğer zamanlarda kendi işlerimi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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