Adana'da Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Türleri Atölyesi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Toplumsal Cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Türleri" adlı atölye çalışması düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı psikologları tarafından, Çukurova Başak Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile mobilya sektörü çalışanlarına yönelik "Toplumsal Cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Türleri" konulu atölye çalışması düzenlendi. Atölye kapsamında; "Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Bu Eşitsizliği Besleyen Atasözleri-Deyimler, Eşitsizliği Ortadan Kaldırmanın Çözüm Yolları, Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet Biçimleri, Şiddete Maruz Kalınması Durumunda Başvurulacak Kurumlar" konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Atölyede, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi yöneticileri tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar anlatıldı. Kadın dayanışması, kadın istihdamı, kadın mücadelesi, 6284 sayılı kanun ve yasal haklar ile ilgili konular ele alındı. Atölyelere katılan katılımcılara; kadına yönelik şiddet, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, kadın sağlığı ve flört şiddeti konularına ilişkin bilgilendirme broşürü dağıtılarak atölye soru cevap şeklinde sona erdi.