Adana'da İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Protesto Edildi

(ADANA) - Adana'da binlerce vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

Adana'da CHP il ve ilçe örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş bir araya gelerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Vatandaşlar, 'Tayyip istifa', 'susma sustukça sıra sana gelecek', 'hak, hukuk, adalet', ' Adana burada Ekrem'in yanında' sloganları attı.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Biz bugün Adana il örgütü olarak bir çağrı yaptık ama bu çağrı sadece Cumhuriyet Halk Partililere değildi. Adana'daki tüm demokratlara, devrimcilere, tüm vatanseverlere tüm Atatürkçülere bu çağrıyı yaptık onlar da bu çağrıya cevap verdiler şimdi aramızdalar. Aramızda çok sayıda siyasi parti var. Aramızda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları var. Her biri iyi ki var. Demokratik Türkiye mücadelesinde birimiz bile eksik kalsak bu mücadele eksik kalır" dedi.