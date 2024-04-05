Üye Girişi
Haberler

Adana'da Dezavantajlı Bölgedeki Çocuklara Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da dezavantajlı bölgede yaşayan binlerce çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafet dağıtıldı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Ogün Abi Derneği'ni kuran ve çocukların 'Ogün Ağabeyi' olan Okur, Ramazan Bayramı öncesi binlerce çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı. Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Okur, "Bugün burada bayramlık dağıttık. Her bayramda çocuklara böyle kıyafet dağıtıyoruz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara aslında kendimizi adadık ve genelde onlara yardımlar yapıyoruz. Onların mutluluğu için her şeyi göze almış durumdayız. Bazen çok yoğunlaşıp tehlikeli oluyor ama hep buradayız. Binlerce çocuğu sevindirdik ve Ramazan Bayramı'na kadar bu dağıtımlarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Bayramlık kıyafet alan 12 yaşındaki Ebru Yalçın, "Çok beğendim. Kıyafetlerim zaten eskimişti. Bunları alınca çok mutlu oldum" dedi.

9 yaşındaki Fatmanur Yüksel de, "Bayramlığımı aldım ve çok beğendim. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Adana Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title