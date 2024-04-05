Adana'da Dezavantajlı Bölgedeki Çocuklara Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı

Adana'da dezavantajlı bölgede yaşayan binlerce çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafet dağıtıldı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Ogün Abi Derneği'ni kuran ve çocukların 'Ogün Ağabeyi' olan Okur, Ramazan Bayramı öncesi binlerce çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı. Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Okur, "Bugün burada bayramlık dağıttık. Her bayramda çocuklara böyle kıyafet dağıtıyoruz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara aslında kendimizi adadık ve genelde onlara yardımlar yapıyoruz. Onların mutluluğu için her şeyi göze almış durumdayız. Bazen çok yoğunlaşıp tehlikeli oluyor ama hep buradayız. Binlerce çocuğu sevindirdik ve Ramazan Bayramı'na kadar bu dağıtımlarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Bayramlık kıyafet alan 12 yaşındaki Ebru Yalçın, "Çok beğendim. Kıyafetlerim zaten eskimişti. Bunları alınca çok mutlu oldum" dedi.

9 yaşındaki Fatmanur Yüksel de, "Bayramlığımı aldım ve çok beğendim. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ADANA