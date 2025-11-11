Adana'da Çocuklar Geleneklerini Yaşatmak İçin Yağmur Duası Yaptı

Adana'da asırlık geleneklerini unutmayan çocuklar, 'Bodi' ismini verdikleri maketleriyle birlikte kapı kapı gezip evlerden önce erzak topladı ardından büyükleriyle birlikte yağmur duasına çıktı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sonbahar mevsiminin sonuna gelinmesine rağmen yağmur yağmadı. Hal böyle olunca barajların doluluk oranı düştü ve zeytin ve narenciye ağaçları zarar gördü. Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yürekli Mahallesi'nde de kuraklığa karşı çocuklar, büyükleriyle birlikte yağmur duasına çıktı.

Evlerden bulgur, yağ, makarna topladılar

Dua öncesi çocuklar, mahallelerinde asırlık bir gelenek olan 'Bodi' ismini verdikleri maket ile kapı kapı gezip evlerden bulgur, yağ, makarna ve pirinç topladı. Her evden bir ürün alan çocuklara büyükleri ise 1 kap su dökerek uğurladı. Evleri gezen çocuklar, erzaklar ile birlikte bir avluda toplandı ve burada yakılan ateşte pilav pişirildi.

Daha sonra ise mahalle imamı tarafından yağmur duası yapıldı.

"İnşallah yağmur yağar"

Mahalle sakinlerinden Gülümser Coşkun (70), bu etkinliğin asırlık bir gelenek olduğunu anlatarak, "Köyümüze bu sezon hiç yağmur yağmadı. Torunum bana 'Eskiden yağmur yağmayınca ne yapardınız' diye sordu bende ona bu 'Bodi' hikayesini anlattım ve çocuklar yapmak istedi. İnşallah yağmur yağar" dedi.

"Geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz"

Çocuklardan Ecenaz Coşkun (12), "Köyümüze hiç yağmur yağmadı ve tarlalar perişan halde. Zeytin ağaçları kurumaya yüz tuttu. Bu etkinliği yağmur yağması için yapmak istedik. Geleneklerimizi unutmamak istiyoruz. Bizim neslimiz sosyal medyaya çok fazla bağlandı. Geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

"Yağmurun yağması için dua ediyoruz"

Yürekli Mahalle Muhtarı Fatih Atalay ise etkinliğin çok uzun yıllardır yapıldığını anlatarak, "Köyümüzde asırlık geleneği yaşatmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikte yağmurun yağması için dua ediyoruz. Bütün köy bu etkinliğe katılıyor, inşallah hayırlı olur, yağmur yağar" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Mehmet Keskin (11), köydeki zeytin ağaçlarının kurumaya başladığını anlatarak, "Köyümüze bu sezon hiç yağmur yağmadı. Yağmur duası için 'Bodi' yaptık. Bütün evleri gezdik ve erzak topladık. Yardım edenlere teşekkür ederiz" dedi. - ADANA