Üye Girişi
Haberler

Adana'da bir kahvehaneci siyaset tartışmalarını yasakladı

Güncelleme:

Adana'da bir kahvehaneci, müşterilerin kavga etmesi üzerine dükkanında siyaset konuşulmasını yasakladı. Kuralları duvara asan kahvehaneci, gelen müşterilere siyaset tartışmayı ve küfür etmeyi yasakladığını duyurdu.

Adana'da bir kahvehaneci, dükkanına gelen müşterilerin kavga etmesi üzerine dükkanında siyaset konuşulmasını yasakladı. Kuralları tek tek yazdığı kağıdı duvara asan kahvehaneci, gelen müşterilere din, dil, ırk başta olmak üzere siyaset tartışmayı ve küfür etmeyi yasakladığını duyurdu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde kahvehane işleten Zeki Akkurt, müşterilerinin kavga etmesi ve aralarının bozulması üzerine iş yerine bazı kurallar getirdi. Kuralları tek tek yazdığı kağıdı duvara asan Akkurt, gelen müşterilere din, dil, ırk başta olmak üzere siyaset tartışmayı ve küfür etmeyi yasakladı.

"1 buçuk aydır kavga yok"

Gazetecilere konuşan Zeki Akkurt, çay ocağına gelen sokak esnafının sürekli siyaset yaptığını, bu yüzden de kavga ettiklerini belirterek, "Çok tartışma ve kavga çıkıyor, bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Bu durumdan yüzde 100 memnunuz. Ortalama bir buçuk ay önce bu yazıyı astık ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı" dedi.

İnsanların birbirini kırmasının çok yanlış olduğunu ve bütün esnafın bu kararı almasını istediğini aktaran Akkurt, "Kavga ve tartışma olmaması sebebiyle bu durum kahveye gelen vatandaşların da hoşuna gidiyor. Din, dil, siyaset gibi sebeplerden tartışmalar ve kavgalar çıktı; böyle olunca ben müşterilerimi kaybettim, insanlar birbirlerini kırdı. Dolayısıyla biz de böyle bir karar aldık. Böyle konular birbirimizi kırmaya değmez. Bütün kahvehanelerde bu uygulamanın yapılmasını isterim; kavganın ve tartışmanın önüne geçebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artık futbol konuşup dertleşiyoruz"

Müşterilerden Murat Duran ise uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Duran, kahvehanede artık futbolun konuşulup insanların birbiriyle dertleştiğini vurgulayarak, "Burada ve çevre genelinde bu konulardan kaynaklı aşırı derecede tartışma oluyordu, gerek yok böyle şeylere. Bu uygulamanın yapılması kesinlikle iyi oldu. İnsanlar sinirlenip birbirlerinin kalbini kırıyor. Artık bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz; bizim için daha iyi oldu bu konular. Böylelikle kafamız gayet rahat, sohbetimiz rahatladı. İnsanlar artık kalp kırmıyor, birbirleri ile vakit geçiriyorlar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Siyaset Adana Kavga Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Ordu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu adayı Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş kimdir? Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler? DEM Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ kimdir? İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İptal edilen uçak seferleri! İstanbul hangi uçak seferleri iptal oldu? KİRALARA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU? Bakan Tunç ne dedi? Yüzde 25 kira artış oranı uzatılacak mı, son durum ne? DEM Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş kimdir? Meral Danış Beştaş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi! SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? 2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? E-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı! Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak? TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Emekliye seyyanen zam var mı? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı, son durum ne? İstanbul'da yoğun sis etkisi: Ulaşımı etkiledi mi, seferler iptal mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title