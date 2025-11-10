Haberler

Adana'da Atatürk, 87. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Güncelleme:
Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde Adana'da saygıyla anıldı. Adanalılar, Küçüksaat Meydanı'nda bir araya gelerek Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundu.

Adana'da Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87.yılında Adana'da saygıyla anıldı.

Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümünde Adanalı onlarca vatandaş Küçüksaat Meydanı'nda Atatürk heykeli önünde toplandı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Özler Caddesinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu. Sirenin ardından saygı duruşunun bitmesiyle hayat normale döndü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
