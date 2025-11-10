Adana'da Atatürk, 87. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde Adana'da saygıyla anıldı. Adanalılar, Küçüksaat Meydanı'nda bir araya gelerek Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundu.
Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümünde Adanalı onlarca vatandaş Küçüksaat Meydanı'nda Atatürk heykeli önünde toplandı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Özler Caddesinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu. Sirenin ardından saygı duruşunun bitmesiyle hayat normale döndü. - ADANA
