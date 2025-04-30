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Adana'da 23 Nisan Töreninde Viral Olan Çocuk, Şarkı Söylemeyi Babasından Öğrendi

Adana'da 23 Nisan Töreninde Viral Olan Çocuk, Şarkı Söylemeyi Babasından Öğrendi
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Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, Emrah'ın şarkısını söyleyerek viral olan 8 yaşındaki Hacı Berke Sakallı, bu yeteneğini düğünlerde babasından öğrendiğini açıkladı.

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde okulda Emrah'ın şarkısını söyleyince sosyal medyada viral olan çocuk, şarkıyı söylemeyi düğünlerde babasından öğrendiğini ve çok sevdiğini söyledi.

Arif Nihat Asya İlkokulunda 2. sınıfta öğrenim gören Hacı Berke Sakallı (8) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda törende Emrah'ın "Götür beni gittiğin yere" şarkısını söyledi. Sakallı'nın törende şarkı söylediği anlar videoya alınıp sosyal medyaya yüklenince birden viral olup milyon izlendi. Videonun çok izlenmesine şaşıran Sakallı, şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirterek, "Benim babam özel güvenlik görevlisi ama düğünlerde şarkı söylüyor. Ben de onunla düğünlere gide gide şarkı söylemeyi öğrendim. O günde öğretmen benim şarkı söylediğimi biliyordu, törende de şarkı söylememi istedi. Ben de çıkıp söyledim. Görüntü çok izlenmiş. Çok sevindim, mutlu oldum" dedi.

Sakallı, genellikle Ferdi Tayfur ve Emrah şarkılarını söylediğini belirterek, "İki sanatçıyı da çok seviyorum" diye konuştu.

Baba Mehmet Sakallı ise, "Ben düğünlerde şarkı söylerdim. O yüzden oğlumda aşinalık var. Ben de engel olmak yerine destek oldum. Böyle olacağını bilmiyorduk gerçekten çok ilgi gördü. Oğlumla çok gurur duyuyorum. Ben de ilkokuldan bu yana hep söylerim. Benim çocukluğum, şu an oğlumda" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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