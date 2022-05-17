Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Çalışmalarını Sürdürüyor - Haberler

ADANA (ANKA) -

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2019 yılının nisan ayından bu yana çalışarak birçok yeni projeyi hayata geçiriyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve geldiği günden bugüne dek toplam 1.653.937 metre içme suyu hattı, 222.641 metre kanalizasyon hattı ve 42.069 metre yağmur suyu hattı inşa eden ASKİ ekipleri, altyapı sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Hat döşeme çalışmalarının yanı sıra 69 adet yeni içme suyu deposunu tamamlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, 15 abone merkezi, 3 hizmet binası ve Saimbeyli Atık Su Arıtma Tesisi'ni vatandaşların hizmetine açtı. Karataş ve İmamoğlu ilçelerindeki atık su arıtma tesislerinin yapımı ise sürdürülüyor.

İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU HATLARI

Hem şehir merkezinde hem de kırsalda aynı titizlikle sürdürülen projeler kapsamında merkez ilçelerden Sarıçam'da 191.389 metre içme suyu, 41.465 metre kanalizasyon ve 4226 metre yağmur suyu hattı; Seyhan'da 144.010 metre içme suyu, 94.277 metre kanalizasyon ve 9759 metre yağmur suyu hattı; Yüreğir'de 130.572 metre içme suyu, 55.040 metre kanalizasyon ve 10.155 metre yağmur suyu hattı; Çukurova ilçesinde ise 89.558 metre içme suyu, 13.892 metre kanalizasyon ve 6276 metre yağmur suyu hattı inşa edildi.

Kırsalda Karaisalı ilçesinde 126.158 metre içme suyu ve 121 metre yağmur suyu hattı; Ceyhan'da 258.549 metre içme suyu, 2800 metre kanalizasyon ve 2.190 metre yağmur suyu hattı; Yumurtalık'ta 24908 metre içme suyu hattı; Karataş'ta 188.606 metre içme suyu, 4078 metre kanalizasyon ve 2173 metre yağmur suyu hattı; İmamoğlu'nda 82.779 metre içme suyu ve 450 metre kanalizasyon hattı; Kozan'da 91.047 metre içme suyu, 7920 metre kanalizasyon ve 6100 metre yağmur suyu hattı; Aladağ'da 89.113 metre içme suyu hattı; Pozantı'da 42.058 metre içme suyu, 423 metre kanalizasyon ve 329 metre yağmur suyu hattı; Feke'de 53.116 metre içme suyu hattı; Saimbeyli'de 23.089 metre içme suyu ve 2569 metre kanalizasyon hattı; Tufanbeyli ilçesinde ise 118.985 metre içme suyu ve 290 metre kanalizasyon hattının döşemesi yapıldı.

Projelerin büyük bir kısmını öz kaynakları ile düzenlenen ASKİ Genel Müdürlüğü, aynı zamanda satın alma yöntemiyle kendi bünyesine dahil ettiği iş makinelerinin kiralama bedelinden elde edilen tasarrufu da halka hizmete harcıyor.