Bakan Tunç, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını yaptı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakırköy Adliyesi'nde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki törene, Bakan Tunç'un yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tüm şehitler için Fatiha okundu.

Şehit savcı Kiraz'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisinden sonra kütüphanenin açılışı için kurdele kesildi.

Kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Tunç, çok anlamlı bir tören için Bakırköy Adliyesi'nde bulunduklarını ifade ederek, "Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen kütüphanenin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Bundan 8 yıl önce savcımızı, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde görevi başında hain terör saldırısında şehit vermiştik. Savcı Mehmet Selim Kiraz kardeşimizi o günden bu yana hiç unutmadık. Acısı hala yüreklerimizde. O adalet nöbeti tutarken, bu millet için çalışırken, hak, hakkaniyet, hukuk için mesai sarf ederken hain terör örgütü tarafından hunharca şehit edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız." dedi.

Milletin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan terör örgütlerini temizleyinceye kadar, tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleden vazgeçilmeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadelemizde güvenlik güçlerimizin yanı sıra yargı teşkilatlarımız, hakim ve savcılarımız da çok önemli görevler ifa ediyorlar. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hemen teyakkuza geçen ve soruşturmaları başlatarak hukuk mücadelesini yapan, milletin hakkını, hukukunu koruyan bir yargı teşkilatımız bulunuyordu ve bu yargı teşkilatımızla biz gurur duyuyoruz. Hakkın, hukukun özellikle savunuculuğunu yapan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını bu anlamda kutluyor ve bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı hiçbir zaman unutmayacağız. Onun hatırasını hep yaşatmanın gayreti içerisinde olacağız, emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin üzerinde hesapları olanlar, adları farklı da olsa taşeron terör örgütlerini kullanarak ülkemiz üzerinde planlar yapmaya çalışıyorlar ama boşuna uğraşıyorlar. Millet olarak birlik, beraberlik içerisinde inşallah kökünü kazıyıncaya kadar yargımızla, emniyet güçlerimizle, topyekun milletimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz."

Şehit savcı Kiraz'ın Çağlayan'daki odasını ziyaret ettiğinde de çok duygulandığını anlatan Tunç, Adalet Bakanlığındaki konferans salonunun isminin de şehit savcının ismini taşıdığını ve her toplantıya girdiklerinde Kiraz'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Bakan Tunç, "Bugün de burada Bakırköy'ümüzde kütüphanenin açılışında büyük emek sarf edilmiş. Başta Başsavcımız, Komisyon Başkanımız, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar şehit savcımızı rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi korusun diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunç, kütüphaneyi gezdikten sonra şehit savcı Kiraz için hazırlanan hatıra köşesini inceledi.