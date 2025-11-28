Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Afyonkarahisar'da Cenaze Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, programı çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'da vefat eden 2 vatandaşın cenaze törenlerine katıldı.

Bakan Tunç, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası cuma namazı için Paşa Camii'ne giden Bakan Tunç, namaz çıkışında vefat eden 2 vatandaşın ailelerine başsağlığı dileyerek cemaat ile birlikte cenaze namazı için saf tuttu. Vefat eden vatandaşlar kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR