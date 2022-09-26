Adalara yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Adalara yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "27.09.2022 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.