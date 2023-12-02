Adaklı Kaymakamı Kamışgölü köyünü ziyaret etti

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Kamışgölü köyünü ziyaret ederek vatandaşları dinledi ve köy camisi inşaatını inceledi.

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Kamışgölü köyünü ziyaret ederek hem vatandaşları dinledi hem de inşaatı devam eden köy camisinde incelemelerde bulundu.

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Nurettin Yarımçam ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Gökhan Koyun ile birlikte ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kamışgölü köyünü ziyaret etti. Köyde vatandaşların evine misafir olan Kaymakam Çelik ve beraberindekiler daha sonra köyü gezerek vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini not aldı.

Köyde yapımı devam eden Kamışgölü Köyü Cami inşaatını yerinde inceleyen Kaymakam Çelik, "Devletimizin tüm imkanları ile milletimizin emrindedir" dedi. - BİNGÖL