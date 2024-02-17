Üye Girişi
Haberler

Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi İsrail saldırısı altındaki Gazzeli çocuklar için iç çamaşırı üretiyor

Güncelleme:

Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi, İsrail saldırısı altındaki Gazzeli çocuklar için iç çamaşırı üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında üretilen çocuk atletleri Gazze'ye gönderilecek.

Acıpayam Halk Eğitimi Merkezinde gönüllü kursiyer ve usta öğreticiler tarafından İsrail saldırısı altındaki Gazzeli çocuklar için iç çamaşırı üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına düzenlenen Gazze'ye yardım kampanyası çerçevesinde, Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Atölyelerinde çocuk atleti üretimi yapılıyor. Gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerin katıldığı üretim kapsamında 3 günde 2 bin 500 adet çocuk atleti üretilerek, Gazze'ye gönderilmek üzere paketlenip İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, üretim yapılan atölyelerini ziyaret ederek, kampanyaya destek veren kursiyer ve usta öğreticilere teşekkür etti. Cankaloğlu, "Kutsal bir vazifeyi icra ediyorsunuz, bu ürünlerin üretiminde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Cankaloğlu'na ziyareti sırasında Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman İzgi, Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk ve kurum yöneticileri eşlik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Merkezi Acıpayam İsrail Gazze Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BORSA HARAM MI? (VİDEO) Diyanete göre borsada hisse alım-satımı, kripto para caiz midir, mekruh mudur? CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title