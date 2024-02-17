Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi İsrail saldırısı altındaki Gazzeli çocuklar için iç çamaşırı üretiyor

Acıpayam Halk Eğitimi Merkezinde gönüllü kursiyer ve usta öğreticiler tarafından İsrail saldırısı altındaki Gazzeli çocuklar için iç çamaşırı üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına düzenlenen Gazze'ye yardım kampanyası çerçevesinde, Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Atölyelerinde çocuk atleti üretimi yapılıyor. Gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerin katıldığı üretim kapsamında 3 günde 2 bin 500 adet çocuk atleti üretilerek, Gazze'ye gönderilmek üzere paketlenip İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, üretim yapılan atölyelerini ziyaret ederek, kampanyaya destek veren kursiyer ve usta öğreticilere teşekkür etti. Cankaloğlu, "Kutsal bir vazifeyi icra ediyorsunuz, bu ürünlerin üretiminde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Cankaloğlu'na ziyareti sırasında Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman İzgi, Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk ve kurum yöneticileri eşlik etti. - DENİZLİ