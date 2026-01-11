Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Açık Öğretim kayıt duyurusu

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Açık Öğretim Okulları 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen açık öğretim eğitimine kayıt yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler, halk eğitimi merkezi aracılığıyla işlem yapabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu için yeni kayıtlar 8 Ocak 2026-2 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları ise örgün eğitimde aktif kaydı olan öğrenciler için dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 2 Şubat 2026'ya kadar; diğer öğrenciler içinse 8 Ocak 2026-27 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri de belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. Açık öğretim öğrencileri için yüz yüze yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak; e-Sınav randevusu olan öğrenciler ise 6 Mart-13 Nisan 2026 tarihleri arasında sınav merkezlerinde sınava girecek.

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri kayıt ve yenileme sürecindeki işlemlerle ilgili detaylı bilginin kurumdan alınabileceğini belirtti. - AYDIN