Haberler

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Açık Öğretim kayıt duyurusu

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Açık Öğretim kayıt duyurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Açık Öğretim Okulları'na yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Öğrenciler, belirli tarihler arasında kayıt işlemlerini yapabilecek.

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Açık Öğretim Okulları 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen açık öğretim eğitimine kayıt yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler, halk eğitimi merkezi aracılığıyla işlem yapabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu için yeni kayıtlar 8 Ocak 2026-2 Şubat 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları ise örgün eğitimde aktif kaydı olan öğrenciler için dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten 2 Şubat 2026'ya kadar; diğer öğrenciler içinse 8 Ocak 2026-27 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri de belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. Açık öğretim öğrencileri için yüz yüze yazılı sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak; e-Sınav randevusu olan öğrenciler ise 6 Mart-13 Nisan 2026 tarihleri arasında sınav merkezlerinde sınava girecek.

Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri kayıt ve yenileme sürecindeki işlemlerle ilgili detaylı bilginin kurumdan alınabileceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu