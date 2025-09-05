Acarlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Abanoz'dan Örnek Davranış

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Acarlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Abanoz, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerinin daha iyi şartlarda ders görebilmesi için kolları sıvayarak okuldaki sıraları bakım ve onarımdan geçirerek kaynak yaptı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni döneme sayılı günler kala okullarda hazırlıklar hız kazandı. Öğrencilerin daha temiz, düzenli ve güvenli sınıflarda ders başı yapabilmesi için bakım ve onarım çalışmalarında son rötuşlar tamamlanıyor. Bu kapsamda İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde bulunan Acarlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Abanoz da öğrencileri için elini taşın altına koydu. Okuldaki kırık masa ve sıraları tamir etmek için kaynak makinesinin başına geçti. Ustalara taş çıkartırcasına büyük bir titizlik ve el emeğiyle masa ve sıraları yenileyen Abanoz sınıfları yeni döneme hazırladı. Okul müdürü Abanoz'u elinde kaynak makinesi ile kaynak yaparken görenler kendisini örnek davranışından dolayı tebrik ederken, Abanoz da okulun eksiklerini gidermek adına elinden geleni yaptığını kaydederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. - AYDIN