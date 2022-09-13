Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aç kalan ayı ilçe merkezine indi

Yerel Haberler

Aç kalan ayı ilçe merkezine indiGİRESUN Giresun'un Çamoluk ilçe merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aç kalan ayı ilçe merkezine indi

GİRESUN Giresun'un Çamoluk ilçe merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin Karşıyaka mahallesine inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı, sonra cadde üzerinden uzaklaştı. Dışardan gelen sesler üzerine balkona çıkan Mansur Sürücü cadde üzerinde gördüğü ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.

İlçe merkezinde gördüğü ayıyı görüntüleyen Mansur Sürücü o anları anlatarak "Birkaç gün önce bir arkadaşıma misafirliğe gitmiştim. Balkona çıktığımda dışardan sesler geldiğini duydum. Çevreyi kontrol ettiğimde bir ayının çöpleri karıştırarak yiyecek aradığını gördüm. Bende hemen cep telefonu ile o görüntüleri çektim. Bu görüntüleri çektikten sonra da ilçemizden bir vatandaşın ayı tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını duydum. Bu konuda yetkililerin bir önlem alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Bekiroğlu - Yerel

Karşıyaka Hisarcık Giresun Çamoluk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title