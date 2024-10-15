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Abdullah Çelik'ten Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Duygusal Proje

Abdullah Çelik'ten Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Duygusal Proje
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Şakalarıyla tanınan Abdullah Çelik, kadınlara çiçek vererek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Verdiği notlarla duygusal anlar yaşatan Çelik, kadınların hem sevincine hem de gözyaşlarına tanıklık etti.

Yaptığı şovlarla sosyal medyada viral olan şakacı Abdullah Çelik, bu sefer güldürmedi ağlattı. Kadınların hiç beklemedikleri anda karşısına çıkıp çiçek veren Çelik, içine yazdığı notla herkese duygu dolu anlar yaşattı. Kimi mutlu olurken, kimi ise gözyaşlarını tutamadı.

Bursa başta olmak üzere birçok şehirde yoldan geçen insanlara şakalar yaparak hayatlarına bir nebze de olsa renk katan Abdullah Çelik, son çekimlerinde ele aldığı konuyla güldürmedi ağlattı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen Çelik, aldığı çiçekleri tek tek kadınlara dağıttı. Verdiği çiçeklerin içerisine yazdığı notları okuyan kadınların mutluluğu yüzlerine yansırken, kimileri ise gözyaşlarını tutamadı. ' Yaşam, her kadının hakkıdır. Bu gül, bu mücadelenin ve sevginin simgesidir. İyi ki varsınız' notunu duygu dolu anlara sahne oldu. Tekrar geri dönerek çiçek verdiği kişilerin ağlamasına kıyamayan Çelik, teselli etti.

Bugüne kadar yaptığı birçok çekimle insanları güldürmeyi başardığını belirten Abdullah Çelik, "Genellikle herkesi güldürmeyi bir şekilde başarmıştım. Kadınlar biraz daha dikkatli olduğundan ne korkuyorlardı, ne de gülüyorlardı. Son yaptığımız çekimlerde de onlara aldığımız çiçekleri takdim ederek bir nebze de mutlu olmalarını yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Farklı farklı notlar yazarak çiçekleri onlara verdik. Kimi mutlu olurken, kimi ise gözyaşlarını tutamadı. Bence kadınlara karşı yapılan bu şiddetin son bulması gerekiyor. İnşallah bir nebze de olsa onlara karşı bu duyarlılığı oluşturabilmişizdir" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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