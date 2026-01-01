Haberler

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı: "Bilsinler ki Osmanlı torunları onları asla yalnız bırakmayacaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin destek yürüyüşünde, Gazze ve Filistin'in Osmanlı torunları için önemli bir emaneti olduğunu vurgulayarak, desteklerinin süreceğini belirtti.

Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Gazze, Filistin bize dedelerimizden emanet, bizim de o emanate sahip çıkmamız gerekiyor. Bilsinler ki Osmanlı torunları onları asla yalnız bırakmayacaktır" dedi.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla Galata Köprüsü'nde tarihi bir buluşma gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde 3'üncüsü düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Alanda basın mensuplarına konuşan Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Bizim burada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Gazze, Filistin bize dedelerimizden emanet, biz de bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gerek buradan olsun gerek sosyal medyadan olsun emanete sahip çıkıyoruz. Katil İsrail zulmetmeye devam ediyor. Biz de her zaman katilsin İsrail diyoruz. Biz de İsrail'in karşısındayız. Filistin halkının yanındayız. Bunu her fırsatta her yerde dile getiriyoruz. İsrail'in bu barış sürecine uymadığını ve hala zulmettiğini düşünüyorum. Gazze, Filistin kanayan yaramız. Oralar dedelerden kalan emanet. Bizim de o emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Her sene burada toplanıyoruz. Bilsinler ki Osmanlı torunları onları asla yalnız bırakmayacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor