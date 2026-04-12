İran basını, ABD ile yürütülen müzakerelerden sonuç alınamadığını doğruladı

İran basını, ABD ile İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamadığını doğruladı. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, müzakerelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini bildirdi. ABD tarafının "aşırı taleplerinin" ortak bir çerçeve oluşturulmasını engellediği aktarıldı. İran yönetimine bağlı Press TV ise, üzerinde anlaşma sağlanamayan noktalar arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakları ve Tahran'ın nükleer hakları gibi çeşitli konuların yer aldığını duyurdu.

ABD İran'la anlaşmaya varılamadığını duyurmuştu

İran basınında günün erken saatlerinde yer alan haberlerde, ABD ile İran'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürüttüğü müzakerelerin yerel saatle 03: 00'e kadar sürdüğü ve Pazar günü devam edeceği bildirilmişti. Ancak, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, müzakerelerden sonuç alınamadığını duyurarak "İran'la bir anlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı