ABD Pasifik Filosu'na Ait Uçak ve Helikopter Güney Çin Denizi'ne Düştü

ABD Pasifik Filosu, USS Nimitz uçak gemisinden kalkan bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ile F/A-18 Super Hornet savaş uçağının ayrı kazalar sonucunda Güney Çin Denizi'ne düştüğünü açıkladı. 2 hava aracında bulunan toplam 5 personelin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yankıları sürerken, ABD Pasifik Filosu 2 ayrı askeri havacılık kazasına sahne oldu. ABD Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre; dün Nükleer güçle çalışan USS Nimitz uçak gemisinden "rutin görev" için kalkan MH-60R Sea Hawk tipi bir helikopter ile F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı yaklaşık yarım saat ara ile Güney Çin Denizi'ne düştü. Yerel saatle 14: 45 ila 15: 15 sıralarında meydana gelen kazalarına ardından, fırlatma koltuğuyla uçaktan atlayan 2 pilot ve helikopterde bulunan 3 mürettebatın denizden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaların nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - HAWAİİ