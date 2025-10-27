Haberler

ABD Pasifik Filosu'na Ait Uçak ve Helikopter Güney Çin Denizi'ne Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

USS Nimitz uçak gemisinden kalkan bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağı, Güney Çin Denizi'ne düştü. Kazalarda 5 personel sağ kurtarıldı.

ABD Pasifik Filosu, USS Nimitz uçak gemisinden kalkan bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ile F/A-18 Super Hornet savaş uçağının ayrı kazalar sonucunda Güney Çin Denizi'ne düştüğünü açıkladı. 2 hava aracında bulunan toplam 5 personelin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yankıları sürerken, ABD Pasifik Filosu 2 ayrı askeri havacılık kazasına sahne oldu. ABD Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre; dün Nükleer güçle çalışan USS Nimitz uçak gemisinden "rutin görev" için kalkan MH-60R Sea Hawk tipi bir helikopter ile F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı yaklaşık yarım saat ara ile Güney Çin Denizi'ne düştü. Yerel saatle 14: 45 ila 15: 15 sıralarında meydana gelen kazalarına ardından, fırlatma koltuğuyla uçaktan atlayan 2 pilot ve helikopterde bulunan 3 mürettebatın denizden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaların nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - HAWAİİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Maçın ardından ortalık karıştı: Gelecek, hesap verecek
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Galatasaray yenilgisi sonrası verdi veriştirdi: Omurgasız insanlar
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme

''Galatasaray'la ilgili konuşmam'' demişti! Öyle böyle sallamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.