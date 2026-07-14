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ABD ordusu "İran'a yönelik son saldırılar 5 saatte tamamlandı"

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı başlatılan son saldırı dalgasının 5 saatte tamamlandığını ve Buşehr, Çabahar gibi bölgelerdeki askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

ABD ordusu İran'a karşı başlatılan son saldırıların 5 saatte tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların 5 saat sürdüğü ifade edilerek, "ABD güçleri, İran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefleri başarıyla vurdu. CENTCOM; İran'ın kıyı savunma sistemlerine, füze ve insansız hava aracı tesislerine ve denizcilik unsurlarına karşı hassas güdümlü mühimmatlar kullandı" denildi. Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin konuşlu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Amerikan güçleri teyakkuz halinde olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ABD, İran'a yeni saldırılar düzenlemişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı yeniden hedef alacaklarını açıklamasının ardından, CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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