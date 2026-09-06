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ABD Donanması Los Choneros Kartelinin Yakıt Teknesini Batırdı

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ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. SOUTHCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Doğu Pasifik'te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha çıkarma yaptığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, teknenin beraberindeki destek unsurları ile birlikte batırıldığı aktarıldı. Açıklamada, Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü'nün uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını çökertmeye yönelik operasyonlarını sürdürdüğü vurgulandı.

ABD ordusu kartellere ait 3 tekneyi daha batırmıştı

ABD ordusu, son günlerde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı. SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan bu yana düzenlenen benzer operasyonlarda Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros Karteli tarafından kullanılan 3 farklı yakıt ikmal teknesinin daha batırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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