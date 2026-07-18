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İran basını: "ABD saldırılarında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı"

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletini hedef alan ABD saldırılarında en az 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 'Kanları yerde kalmayacak' dedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletini hedef alan ABD saldırılarında en az 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletini hedef alan ABD saldırılarında en az 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Haberde, "Hürmüzgan eyaletinin siyaset, güvenlik ve sosyal işlerden sorumlu vali yardımcısı, eyaletin bazı bölgelerine düzenlenen düşman saldırıları sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Arakçi: "Kanları yerde kalmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "3 köylü, Bandar Khamir Köprüsü'nü geçerken hayatını kaybetti. Tamamen masumdular ve kanlarının yerde kalmasına izin vermeyeceğiz. İran, güneyden kuzeye, doğudan batıya kadar bizim vatanımızdır. Son nefesimize kadar vatanımızın her bir karışını savunacağız" açıklamasında bulundu.

ABD, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatmıştı

ABD ordusunun İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurmasının ardından İran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulmuştu. İran merkezli Mehr Haber Ajansı, İran'ın Buşehr kenti ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ve Sirik kentleri başta olmak üzere birçok bölgede patlamalar meydana geldiği bildirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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