ABD'li yetkili: "ABD, operasyonunun ilk 12 saatinde İran'a yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdi"

ABD ordusunun İran'a karşı başlattığı Destanı Öfke Operasyonu'nun ilk 12 saatinde yaklaşık 900 saldırı yapıldı. Saldırılar kara, hava ve denizden gerçekleştirildi ve İran'ın 300 füze fırlattığı bildirildi.

ABD basını, ABD'nin İran'a karşı Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk 12 saatinde yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdi.

ABD merkezli Fox News, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'a yönelik Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk 12 saatine ilişkin verileri haberleştirdi. Haberde, ABD ordusu tarafından İran'a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu'nun ilk 12 saatinde yaklaşık 900 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Adı açıklanmayan yetkiliye göre, saldırılar kara, hava ve denizden gerçekleştirildi ve insansız hava araçları da kullanıldı. Tüm bu süreçte yüzlerce İran balistik füzesine karşı da savunma yapıldı.

Haberde İran'ın ilk 12 saatte yaklaşık 300 füze fırlattığı belirtilirken, İran'ın yaklaşık 2 bin uzun menzilli ve 2 bin kısa menzilli füzesinin bulunduğu aktarıldı. Adı açıklanmayan yetkili, İran'ın ABD Donanması'nın Bayren'deki 5. Filo karargahını hedef alan saldırılarının aslında "boş depolara" gerçekleştirildiğini ve hiçbir karşı saldırının Destansı Öfke Operasyonu'nun hedeflerini etkilemediğini ifade etti.

Operasyonun amacının İran'ın artık komşularını saldırma kabiliyetini kaybetmesini sağlamak olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, "Ne dron ne füze, ne de deniz gücü" dedi. ABD'nin İran'ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nerede bulundurduğunu bildiğini ifade eden ABD'li yetkili, ancak bunlara ulaşmanın zor olduğunu sözlerine ekledi. ABD'li yetkili, operasyonun birkaç hafta sürebileceğini dile getirdi. - WASHINGTON

